Почему Дмитрий Донской возобновил выплату дани в 1372 году?
История
Почему Дмитрий Донской возобновил выплату дани в 1372 году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1382 году. Так как Русь подверглась очередному нашествию (хан Тохтамыш), которое собственно и привело к повторному наложению дани.
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