4(3-0,5х)+11,5х=50 х²-3х+12=0 2х²+10х=0 20-5х²=0 помогите пожалуйста
Математика
4(3-0,5х)+11,5х=50 х²-3х+12=0 2х²+10х=0 20-5х²=0 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(3-0,5х)+11,5х=50 12-2х+11,5х = 50 9,5х = 50-12 9,5х=38 х = 38:2,5 х = 15,2 х²-3х+12=0 D = 9-48 = -39 корней нет 2х²+10х=0 х*(2х+10) = 0 х = 0 2х+10 = 0 2х = -10 х = -5 20-5х²=0 -5х² = -20 х² = 4 х = 2 х = -2
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