Подчеркните название самой распростарненной в земной коре матаморфической горной породы

География
Подчеркните название самой распростарненной в земной коре матаморфической горной породы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая распространённая в земной коре матаморфической горной породы - это кварцит
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