В сотловой было 4 тонны 360 кг картошки ,Каждый день изпользовали по 85 кг ,Сколько ка??тошки осталось в столовой на 8ой день

Математика

В сотловой было 4 тонны 360 кг картошки ,Каждый день изпользовали по 85 кг ,Сколько ка??тошки осталось в столовой на 8ой день

Автор: Гость