В сотловой было 4 тонны 360 кг картошки ,Каждый день изпользовали по 85 кг ,Сколько ка??тошки осталось в столовой на 8ой день

Математика
В сотловой было 4 тонны 360 кг картошки ,Каждый день изпользовали по 85 кг ,Сколько ка??тошки осталось в столовой на 8ой день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*85=595(кг)-израсходовали за 8 дней. 2)4360-595=3765(кг)=3т 765кг(картошки)-осталось на 8-ой день
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