Помогите с решением. Нужно сократить дробь. a-b/корень -a - корень -b

Гость: Гость:

Под корнем а и в наверное без минуса? а-в/ \/а -\/в запишем а- в как (\/а)^2-(\/в)^2= (\/а-\/в)(\/а+\/в)/ \/а-\/в=\/а+\/в. \/- под корнем. \/-а- мнимый корень. наверное также сокрашают и получим i\/a-i\/b=i(\/a-\/b), остальное как наверху делаеш, только в ответе у тебя будет (\/а+\/в)/i