-4/7x^+28=0 Пожалуйста, решите это уравнение. Срочно надо. / это дробь

Алгебра
-4/7x^+28=0 Пожалуйста, решите это уравнение. Срочно надо. / это дробь
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Гость:
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