Что такое сила действия и сила противодействия

Гость: Гость:

По третьему закону Ньютона сумма всех сил действующих на тела равна нулю, только тогда когда тело находится в состоянии покоя. Т. е. Если тело лежит на столе, то на него грубо говоря действуют 2 силы, сила притяжения земли, и сила упругости стола. Эти силы равны по модулю и противоположны по направлению. Если какая-либо сила действующая на тело больше, то она "приводит в движение" тело, как в твоем случае. Тело падает, на него действуют 2 силы противоположные по направлению. Сила тяжести и сила трения (сопротивление воздуха) Сила тяжести по модулю превосходит силу трения. И тело падает. Силы трения вообще может не быть. Тогда на тело действует 1 сила и оно движется. Вывод: Не всегда имеется "противоположная сила" Тело так же может двигаться равномерно и прямолинейно без какого либо воздействия, но относительно других тел. Первый закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, относительно которых, тело, на которое не действуют никакие силы, может сохранять равномерное прямолинейное движение бесконечно долго, такие системы отсчета называются инерциальными. Совет: подучить элементарную физики и законы Ньютона. Разъяснила на пальцах как могла