Помогите пожалуйста перевести текст кинога барганда с татарского на русский, сро??НО
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Помогите пожалуйста перевести текст кинога барганда с татарского на русский, сро??НО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идти в кино; пошли в кино
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