Выполните умножение столбиком 0,25*0,0008
Математика
Выполните умножение столбиком 0,25*0,0008
Ответ(ы) на вопрос:
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0,25 X 0,0008 --------------- 200 + 000 000 000 000 ---------------------- 2,000000=2
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