Для того, чтобы летать на шару, подвязывают под него лодочку, и в эту лодочку садят??я по двое, по трое и даже по восьми человек и берут с собою питье и еду. Для того, чтобы спускаться и подниматься, когда хочешь, в шару сдела...
Литература
Для того, чтобы летать на шару, подвязывают под него лодочку, и в эту лодочку садят??я по двое, по трое и даже по восьми человек и берут с собою питье и еду. Для того, чтобы спускаться и подниматься, когда хочешь, в шару сделан клапан, и этот клапан тот, кто летит, может за веревку потянуть и открывать и закрывать. Если шар слишком высоко поднимется и, кто летит, хочет спустить его, то он откроет клапан, газ выйдет, шар сожмется и станет спускаться. Кроме того, на шару всегда есть мешки с песком. Если сбросить мешок, то шару будет легче, и он пойдет кверху. Если кто летит, хочет спуститься и видит, что внизу неладно,— или река или лес, то он высыпает песок из мешков, и шар становится легче и опять поднимается. ЗАДАНИЕ: ОЗАГЛАВЬТЕ ЭТУ ЧАСТЬ !!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно озоглавить простенько например - Воздушный шар
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