Я собираю кубик.В первый раз собрал за 1:30 мин, второй раз собрал за 1:26мин , а в третий раз за 1:02мин .Найдите среднюю скорость!

Математика

Я собираю кубик.В первый раз собрал за 1:30 мин, второй раз собрал за 1:26мин , а в третий раз за 1:02мин .Найдите среднюю скорость!

Автор: Гость