Я собираю кубик.В первый раз собрал за 1:30 мин, второй раз собрал за 1:26мин , а в третий раз за 1:02мин .Найдите среднюю скорость!
Математика
Я собираю кубик.В первый раз собрал за 1:30 мин, второй раз собрал за 1:26мин , а в третий раз за 1:02мин .Найдите среднюю скорость!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде 1:19 минут! Потому что я сложила все числа и поделила на 3!
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