Рассмотри изображение плодов 3 деревьев Определи каким способом распространяютс?? плоды этих растений поставить знак плюс клеточку рядом с выбранным способом распространения распространяется по воздуху переплывать на большие ра...
Окружающий мир
Рассмотри изображение плодов 3 деревьев Определи каким способом распространяютс?? плоды этих растений поставить знак плюс клеточку рядом с выбранным способом распространения распространяется по воздуху переплывать на большие расстояния по воде разносят с животными цепляется за из шерсти объясни свой выбор ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 верно Они переносятся по воздуху,они лёгкие
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