Помогите пожалуйста. Вопрос в контрольной : в схеме строения какого типа животных можно найти признаки строения высших беспозвоночных и низших хордовых?

Биология
Помогите пожалуйста. Вопрос в контрольной : в схеме строения какого типа животных можно найти признаки строения высших беспозвоночных и низших хордовых?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип хордовые подразделяется на три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Несмотря на большое многообразие видов, тело всех хордовых имеет общий план строения и состоит из головы, туловища, хвоста и конечностей. Главной особенностью представителей типа является наличие (хотя бы на одной из стадий индивидуального развития) хорды — гибкого, упругого тяжа, выполняющего роль осевого скелета. Хорда располагается над кишечником и формируется из энтодермы путем отщепления клеточного тяжа от спинной стороны кишечной трубки.
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