Если электрическое поле совершает над зарядом положительную работу , то заряд в э??ом поле ...

Физика
Если электрическое поле совершает над зарядом положительную работу , то заряд в э??ом поле ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигается в направлении действия силы или если заряд положительный то он переходит из точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом или скорость заряда возрастает
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