Если электрическое поле совершает над зарядом положительную работу , то заряд в э??ом поле ...
Физика
Если электрическое поле совершает над зарядом положительную работу , то заряд в э??ом поле ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигается в направлении действия силы или если заряд положительный то он переходит из точки с большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом или скорость заряда возрастает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Математика
Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, площадь которого равна 24 см, а один из катетов равен 6 см
Математика