перед тобой названия животных акула мышку к Кит Воробей дополни таблицу располож??ть название этих животных в нужные клетки таблицы

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перед тобой названия животных акула мышку к Кит Воробей дополни таблицу располож??ть название этих животных в нужные клетки таблицы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обитают в воде(рыбы)-Акула,щюка,кит.На суще(птицы)-воробей
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