Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки? постарайтесь найти несколько решений.

Математика
Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки? постарайтесь найти несколько решений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16÷4=4 (п.)-по 4 палочки в 4 кучках 2) 12÷4=3 (п.)-по 3 палочки в 4 кучках 3) 8÷4=2(п.)-по 2 палочки в 4 кучках
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