Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки? постарайтесь найти несколько решений.

Математика

Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их поровну на 4 кучки? постарайтесь найти несколько решений.

Автор: Гость