Помогите решить эти 4 задания...
Геометрия
Помогите решить эти 4 задания...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) угол С = 120 град. угол В = 180-(120+40) = 20 град, угол А = 40 2) пусть угол В = х град, тогда угол С = 12*х град, тк сумма углов 180 град, то х+12*х+50=180 отсюда х = 10 , поэтому угол В = 10 град, угол С = 120 град 3) АСД = 90-55=35 град (тк треугольник ADC прямоугольный), угол САD = 90-35=55 град. и угол ADC=90 град 4) у равнобед. треугольника AB=BC = x см, тогда AC = x+12, тк периметр равен 45 см, поэтому x+x+(x+12)=45 x = 11 см, значит AB=BC = 11 см, AC = x+12 = 11+12 = 23 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку? постарайтесь найти несколько решений.
Математика
Биология
Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолин...
Русский язык