Помогите решить эти 4 задания...

Гость: Гость:

1) угол С = 120 град. угол В = 180-(120+40) = 20 град, угол А = 40 2) пусть угол В = х град, тогда угол С = 12*х град, тк сумма углов 180 град, то х+12*х+50=180 отсюда х = 10 , поэтому угол В = 10 град, угол С = 120 град 3) АСД = 90-55=35 град (тк треугольник ADC прямоугольный), угол САD = 90-35=55 град. и угол ADC=90 град 4) у равнобед. треугольника AB=BC = x см, тогда AC = x+12, тк периметр равен 45 см, поэтому x+x+(x+12)=45 x = 11 см, значит AB=BC = 11 см, AC = x+12 = 11+12 = 23 см