РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолинейного движения с постоянным ускорением.

Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолинейного движения с постоянным ускорением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cкорость - векторная физическая величина, характеризующая  быстроту перемещения тела. V=Δs/Δt Ускорение векторная физическая величина, характеризующая  быстроту изменения скорости тела. a= ΔV/Δt Равнопеременное прямолинейное движение - движение, при котором скорость материальной точки за любые равные промежутки времени изменяется на равные величины (равноускоренное или равнозамедленное). Это движение с постоянным ускорением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как определить род глагола построили
Ответить
Русский язык
Какой частью речи является слово "руки"? (Держать за спиною руки.)
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать правильную форму.(оба упражнения) они короткие!))
Ответить
Обществознание
Как действует правоохранительные формы полиции?
Ответить
Русский язык
Укажите качественное прилагательное у которого нет степеней сравнения холодный ??оркий быстрый тонкий босой
Ответить