РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолинейного движения с постоянным ускорением.
Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолинейного движения с постоянным ускорением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cкорость - векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения тела. V=Δs/Δt Ускорение векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости тела. a= ΔV/Δt Равнопеременное прямолинейное движение - движение, при котором скорость материальной точки за любые равные промежутки времени изменяется на равные величины (равноускоренное или равнозамедленное). Это движение с постоянным ускорением.
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