РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолинейного движения с постоянным ускорением.

Физика

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В ФИЗИКЕ Дать определение скорости и ускорению в механическом движении.Сформулировать закон прямолинейного движения с постоянным ускорением.

Автор: Гость