Какой частью речи является слово "руки"? (Держать за спиною руки.)
Русский язык
Какой частью речи является слово "руки"? (Держать за спиною руки.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
руки это существительное
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