Какой частью речи является слово "руки"? (Держать за спиною руки.)

Русский язык
Какой частью речи является слово "руки"? (Держать за спиною руки.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 руки это существительное
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