Рассмотрите рисунок.Определите его тему.составьте рассказ по рисунку.Составьте не меньше 6 предложений. Даю 10 б
Русский язык
Рассмотрите рисунок.Определите его тему.составьте рассказ по рисунку.Составьте не меньше 6 предложений. Даю 10 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна. Дети пускают кораблики по реке. Гуляют. Некоторые всё ещё хотят кататься по снегу на лыжах. Все собирают первые подснежники.Кругом все тает. Деревья уже готовы распустить почки.
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