Ребяята пожалуйстаа напишите решение с помощью одного выражения! само решение: 1) 22+3=25 детенышей касаток 2)45+22=67дельфинов всего 3)38+25=73косаток всего 4)72+67=140 всего в двух стадах

Математика

Ребяята пожалуйстаа напишите решение с помощью одного выражения! само решение: 1) 22+3=25 детенышей касаток 2)45+22=67дельфинов всего 3)38+25=73косаток всего 4)72+67=140 всего в двух стадах

Автор: Гость