Ребяята пожалуйстаа напишите решение с помощью одного выражения! само решение: 1) 22+3=25 детенышей касаток 2)45+22=67дельфинов всего 3)38+25=73косаток всего 4)72+67=140 всего в двух стадах
Математика
Ребяята пожалуйстаа напишите решение с помощью одного выражения! само решение: 1) 22+3=25 детенышей касаток 2)45+22=67дельфинов всего 3)38+25=73косаток всего 4)72+67=140 всего в двух стадах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22+3+45+22+38+25=140
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