Расстояние ото города А до города В 1900 км. Какой длины в (см) получится линия, соеди??яющая их на карте, сделанной в масштабе 1: 2 000 000 ?
Математика
Расстояние ото города А до города В 1900 км. Какой длины в (см) получится линия, соеди??яющая их на карте, сделанной в масштабе 1: 2 000 000 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95см 1900км = 190 000 000 см 190 000 000/2 000 000=95см
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