Расстояние ото города А до города В 1900 км. Какой длины в (см) получится линия, соеди??яющая их на карте, сделанной в масштабе 1: 2 000 000 ?

Математика

Расстояние ото города А до города В 1900 км. Какой длины в (см) получится линия, соеди??яющая их на карте, сделанной в масштабе 1: 2 000 000 ?

Автор: Гость