Помогите пожалуйста сделать правильную форму.(обра упр) они короткие.
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Помогите пожалуйста сделать правильную форму.(обра упр) они короткие.
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Гость:
I made a stupid calculation... I would like to differently at this time If you ate more healthy food ... I want to be an important scientist when I grow up He's useless at mending things It is almost impossible to actually measure intelligence
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