Помогите пожалуйста сделать правильную форму.(оба упражнения) они короткие!))

Английский язык
Помогите пожалуйста сделать правильную форму.(оба упражнения) они короткие!))
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