Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, площадь которого равна 24 см, а один из катетов равен 6 см
Математика
Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника, площадь которого равна 24 см, а один из катетов равен 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди длину второго катета Введем обозначения а-катет, б- второй катет, с - гипотенуза, С- площадь; а=6, С=24 Формула площади С=1/2*а*б Отсюда находим б=8. По теореме Пифагора с^2=а^2+б^2 с=10. Ответ:10
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