Почему экономическая реформа 1965 г. Не дала ожидаемых результатов?
История
Почему экономическая реформа 1965 г. Не дала ожидаемых результатов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что РСФСР закачивала в данный момент индустриализацию страны. Реформа устранила традиционное сельское хозяйство и перераспределила аграрные ресурсы в индустриальные.
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