Помогите пожалуйста С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, поэтому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников. обволакивать ...

Русский язык
Помогите пожалуйста С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, поэтому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников. обволакивать волость обладать владыка вельможа локоть уладить
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Гость:
Владыка и вельможа )
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