Помогите пожалуйста С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, поэтому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников. обволакивать ...
Русский язык
Помогите пожалуйста С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, поэтому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников. обволакивать волость обладать владыка вельможа локоть уладить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владыка и вельможа )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Окружающий мир
Математика