Помогите пожалуйста С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, поэтому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников. обволакивать ...

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Помогите пожалуйста С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, поэтому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников. обволакивать волость обладать владыка вельможа локоть уладить

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