Оксана из дома в школу идёт пешком каждый день она замеряла за какое время дошла д?? школы и записывала результаты в таблицу День недели Понедельник 20 Вторник 14 Среда 15 Четверг 11 Пятница22

Математика

Оксана из дома в школу идёт пешком каждый день она замеряла за какое время дошла д?? школы и записывала результаты в таблицу День недели Понедельник 20 Вторник 14 Среда 15 Четверг 11 Пятница22

Автор: Гость