Оксана из дома в школу идёт пешком каждый день она замеряла за какое время дошла д?? школы и записывала результаты в таблицу День недели Понедельник 20 Вторник 14 Среда 15 Четверг 11 Пятница22

Математика
Оксана из дома в школу идёт пешком каждый день она замеряла за какое время дошла д?? школы и записывала результаты в таблицу День недели Понедельник 20 Вторник 14 Среда 15 Четверг 11 Пятница22
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Гость:
И что? я просто не понял какой вопрос на что отвечать то?
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