Оксана из дома в школу идёт пешком каждый день она замеряла за какое время дошла д?? школы и записывала результаты в таблицу День недели Понедельник 20 Вторник 14 Среда 15 Четверг 11 Пятница22
Математика
Оксана из дома в школу идёт пешком каждый день она замеряла за какое время дошла д?? школы и записывала результаты в таблицу День недели Понедельник 20 Вторник 14 Среда 15 Четверг 11 Пятница22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И что? я просто не понял какой вопрос на что отвечать то?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Помогите пожалуйста. Вопрос в контрольной : в схеме строения какого типа животных можно найти признаки строения высших беспозвоночных и низших хорд...
Окружающий мир
Что произойдет , если кукушка подбросит свое яйцо в гнездо , где уже вылупились птенцы. Может ли такое быть?