Помогите решить пжл,заранее спасибо

Гость: Гость:

1) 5 7/15 - (7 1/12 - (4 29/60 - (2 1/5 - 1 5/6))) 1) 2 1/5 - 1 5/6 = 11/5 - 11/6 = 11/30 (общ. знаменатель 30, доп. множители к первой дроби 6, ко второй 5) 2) 4 29/60 - 11/30 = 269/60 - 11/30 = 247/60 (общ. знаменатель 60, доп. множители к первой дроби 1, ко второй 2) 3) 7 1/12 - 274/60 = - 2/60 (общ. знаменатель 60, доп. множители к первой дроби 5, ко второй 1) 4) 5 7/15 - (-2/60) = 82/15 - (-2/60) = 82/15 + 2/60 = 330/60 = 5 1/2 (общ. знаменатель 60, доп. множители к первой дроби 4, ко второй 1)