Помогите решить пжл,заранее спасибо

Математика
Помогите решить пжл,заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  5  7/15  - (7  1/12 - (4  29/60 - (2  1/5 - 1  5/6)))       1)  2  1/5 - 1  5/6  = 11/5 - 11/6 = 11/30 (общ. знаменатель 30, доп. множители к первой дроби 6, ко второй 5)       2) 4  29/60 - 11/30 = 269/60 - 11/30 = 247/60 (общ. знаменатель 60, доп. множители к первой дроби 1, ко второй 2)       3) 7  1/12 - 274/60 = - 2/60  (общ. знаменатель 60, доп. множители к первой дроби 5, ко второй 1)       4) 5  7/15 - (-2/60) = 82/15 - (-2/60) = 82/15 + 2/60 = 330/60 = 5  1/2  (общ. знаменатель 60, доп. множители к первой дроби 4, ко второй 1)
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