Доказать, что боковое ребро правильной треугольной пирамиды перпендикулярно про??ивоположенному ребру
Математика
Доказать, что боковое ребро правильной треугольной пирамиды перпендикулярно про??ивоположенному ребру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проекция бокового ребра лежит на высоте треугольника в основании пирамиды. Значит она перпендикулярна стороне. А по теореме о трех перпендикулярах , если проекция бокового ребра перпендикулярна стороне треугольника в плоскости основания, то и само боковое ребро будет перпендикулярно этой стороне.
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