Доказать, что боковое ребро правильной треугольной пирамиды перпендикулярно про??ивоположенному ребру

Гость: Гость:

Проекция бокового ребра лежит на высоте треугольника в основании пирамиды. Значит она перпендикулярна стороне. А по теореме о трех перпендикулярах , если проекция бокового ребра перпендикулярна стороне треугольника в плоскости основания, то и само боковое ребро будет перпендикулярно этой стороне.