Помогите пожалуйста!!! Представьте, какой будет Госавтоинспекция страны в будущем, скажем, лет через двадцать. Вы сами уже будете взрослыми людьми, возможно, будете воспитывать своих собственных детей. Какими будут дорожные пол...

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История Госавтоинспекции — это часть истории нашей страны. И в ней отражён каждый день и каждый час беспокойной работы сотрудников, с честью выполняющих свой профессиональный долг.Безопасность дорожного движения, борьба с нарушителями, помощь водителям, пассажирам, пешеходам — это трудная, опасная и вместе с тем почётная работа. знакомы не понаслышке с непростой работой сотрудников ГИБДД. Ведь помимо того, что они доблестные офицеры и стражи правопорядка, для кого-то из вас это ещё мамы и папы. Их работу, требующую высокого профессионализма, самоотверженности, мужества и героизма, вы видите каждый день.