Помогите пожалуйста!!! Представьте, какой будет Госавтоинспекция страны в будущем, скажем, лет через двадцать. Вы сами уже будете взрослыми людьми, возможно, будете воспитывать своих собственных детей. Какими будут дорожные пол...
Литература
Помогите пожалуйста!!! Представьте, какой будет Госавтоинспекция страны в будущем, скажем, лет через двадцать. Вы сами уже будете взрослыми людьми, возможно, будете воспитывать своих собственных детей. Какими будут дорожные полицейские через 20 лет? Как будет строиться их работа? Какими будут дороги, водители? Что бы вы пожелали инспекторам ГИБДД в будущем и службе Госавтоинспекции страны на 100-летний юбилей? Буду очень благодарна!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История Госавтоинспекции — это часть истории нашей страны. И в ней отражён каждый день и каждый час беспокойной работы сотрудников, с честью выполняющих свой профессиональный долг.Безопасность дорожного движения, борьба с нарушителями, помощь водителям, пассажирам, пешеходам — это трудная, опасная и вместе с тем почётная работа. знакомы не понаслышке с непростой работой сотрудников ГИБДД. Ведь помимо того, что они доблестные офицеры и стражи правопорядка, для кого-то из вас это ещё мамы и папы. Их работу, требующую высокого профессионализма, самоотверженности, мужества и героизма, вы видите каждый день.
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