Что выгоднее купить на 96 руб.:литровые пакеты молока по цене 17руб./л. или двухлитро??ые пакеты молока по цене 32руб./

Математика
Что выгоднее купить на 96 руб.:литровые пакеты молока по цене 17руб./л. или двухлитро??ые пакеты молока по цене 32руб./
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:32=3 пакета по 2 литра получается 6 литров.. 96:17=5,6 в данном случае у нас пакеты то это равно 5 пакетам значит 5 литрам.. Отсюда следует что по 32 выгоднее..
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