A) 3 корня из 64 + 3 корня из -125 б) 3 корня из 27x - 3 корня из 216х в) -3*3 корня из 2 // 3 корня из 54
Алгебра
A) 3 корня из 64 + 3 корня из -125 б) 3 корня из 27x - 3 корня из 216х в) -3*3 корня из 2 // 3 корня из 54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3∛64 +3∛-125 = 3·4 -3·5 = -3 б) 3√27х -3√216х = 9√3х -18√6х в)-3·3√2 /3 √54 = -9√2 / 9√6 = -1/√3 = -√3/3
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