A) 3 корня из 64 + 3 корня из -125 б) 3 корня из 27x - 3 корня из 216х в) -3*3 корня из 2 // 3 корня из 54

Алгебра

A) 3 корня из 64 + 3 корня из -125 б) 3 корня из 27x - 3 корня из 216х в) -3*3 корня из 2 // 3 корня из 54

Автор: Гость