Вычислите массу 3 моль оксида фосфора.
Химия
Вычислите массу 3 моль оксида фосфора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = n*M M(P2O5) = 62+80=142 m = 3*142=426
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