Помогите пожалуйста, тест по русскому языку в вопрос#1. Что хотел сказать автор читателю?Определить и запиши основную мысль текста.

Русский язык

Помогите пожалуйста, тест по русскому языку в вопрос#1. Что хотел сказать автор читателю?Определить и запиши основную мысль текста.

Автор: Гость