Помогите пожалуйста, тест по русскому языку в вопрос#1. Что хотел сказать автор читателю?Определить и запиши основную мысль текста.
Русский язык
Помогите пожалуйста, тест по русскому языку в вопрос#1. Что хотел сказать автор читателю?Определить и запиши основную мысль текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он рассказал о подвигах.
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