Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением x=12t-t2(это в квадрате).В какой момент времени скорость будет равна нулю?

Физика

Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением x=12t-t2(это в квадрате).В какой момент времени скорость будет равна нулю?

Автор: Гость