Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением x=12t-t2(это в квадрате).В какой момент времени скорость будет равна нулю?
Физика
Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением x=12t-t2(это в квадрате).В какой момент времени скорость будет равна нулю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость v=12-0,5t 12-0,5t=0 12=0,5t t= 24c
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