Распространите привидённые ниже односоставные предложения зовут· звотят· стуч??т· просят· приглашают· говорят

Русский язык
Распространите привидённые ниже односоставные предложения зовут· звотят· стуч??т· просят· приглашают· говорят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут в гости. Звонят в домофон. Стучат в дверь. Просят открыть. Приглашают в гости. Говорят о ком-то.
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