Распространите привидённые ниже односоставные предложения зовут· звотят· стуч??т· просят· приглашают· говорят
Русский язык
Распространите привидённые ниже односоставные предложения зовут· звотят· стуч??т· просят· приглашают· говорят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут в гости. Звонят в домофон. Стучат в дверь. Просят открыть. Приглашают в гости. Говорят о ком-то.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Физика
Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением x=12t-t2(это в квадрате).В какой момент времени скорость будет равна н...
Русский язык
Помогите пожалуйста, тест по русскому языку в вопрос#1. Что хотел сказать автор читателю?Определить и запиши основную мысль текста.
Математика