Норманская теория возникновения Древнерусского государства
История
Норманская теория возникновения Древнерусского государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство у восточных славян появилось только после призвания варягов (норманнов) - создана немецкими историками в 30-40 -е годы 18 века (Байер, Миллер, Шлёцер).
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