Два автомобиля одновременно навстречу друг другу из двух городов,находящихся на ??асстоянии 637км. Через какое время они встретятся,если скорость первого равна 44,7 км\ч, а скорость второго на 1,6 км\ч больше?

Математика

Два автомобиля одновременно навстречу друг другу из двух городов,находящихся на ??асстоянии 637км. Через какое время они встретятся,если скорость первого равна 44,7 км\ч, а скорость второго на 1,6 км\ч больше?

Автор: Гость