Два автомобиля одновременно навстречу друг другу из двух городов,находящихся на ??асстоянии 637км. Через какое время они встретятся,если скорость первого равна 44,7 км\ч, а скорость второго на 1,6 км\ч больше?
Математика
Два автомобиля одновременно навстречу друг другу из двух городов,находящихся на ??асстоянии 637км. Через какое время они встретятся,если скорость первого равна 44,7 км\ч, а скорость второго на 1,6 км\ч больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44,7+1,6= 46,3 (км,ч) - скорость второго2) 44,7+46,3=91 (км,ч) - скорость сближения3) 637:91=7 (ч) - время, через которое они встретятсяОтвет: через 7 часов они встретятся.Удачи в изучении Математики!
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