Эту горную систему эпохи мезозойской складчатости изучал Н.М. Пржевальский. На во??точном склоне выпадает больше осадков, чем на западном. Названия некоторых вершин: Аник, Дурхэ, Облачная, Спутник, Острая, Высокая, Снежная, Оль...
География
Эту горную систему эпохи мезозойской складчатости изучал Н.М. Пржевальский. На во??точном склоне выпадает больше осадков, чем на западном. Названия некоторых вершин: Аник, Дурхэ, Облачная, Спутник, Острая, Высокая, Снежная, Ольховая, Лысая, Изюбриная, Ливадийская, Черный Куст, Кедровая. Назовите горы и высочайшую вершину. Какая природная зона здесь находится? Какие почвы преобладают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это горы Сихотэ́-Али́нь(Хабаровский, Приморский края) . Самая высокая гора - это гора Тордоки-Яни, 2090 м. природная зона- хвойно-широколиственные леса,горная тайга Почвы больше всего буроземы. при вертикальной смене биоклиматических условий буроземы кедрово-широколиственных и дубовых лесов сменяются буроземами иллювиально-гумусовыми под кедровниками с дубом, подзолами кедровников с елью и пихтой, а выше - подбурами и подзолами елово-пихтовых и лиственничных лесов. В поймах рек аллювиальные почвы, сменяющиеся на более высоких уровнях речных долин сначала дерново-аллювиальными, а далее буроземно-дерновыми и дерново-буроземными
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