СРОЧНО. морфологические признаки слова муравьи
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СРОЧНО. морфологические признаки слова муравьи
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Муравьи - существительное 2. Начальная форма - муравьи 3. Мужской род, 1 склонение 4. В Именительном падеже, множественном числе 5. Подлежащие
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