Твiр-опис про великдень (пасху)
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Твiр-опис про великдень (пасху)
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Гость:
Великдень - найбільше релігійне свято, яке відзначають навесні. Це свято очищення душі і тіла. До нього готуються заздалегідь. Наводять чистоту у своїй домівці. Кожна господиня у Пристрасну п'ятницю пече паски та розмальовує писанки. На Пасху дзвін майже не вщухає. Багато охочих спробувати свою силу. В неділю вранці всі йдуть до церкви, а після того сідають за святковий стіл. Навкруги панує хороша атмосфера. Вітаються словами " Христос Воскрес".
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