Решите уравнения: (4x-1,2):0,6=1,2 И задачу: В первый день туристы прошли 40,5 километра,что составляет третью часть всего пути.Сколько километров составляет весь путь?

Математика
Решите уравнения: (4x-1,2):0,6=1,2 И задачу: В первый день туристы прошли 40,5 километра,что составляет третью часть всего пути.Сколько километров составляет весь путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. кое что изменила, вот  2. 40,5 *3=121,5 км. - весь путь.
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