Решите уравнения: (4x-1,2):0,6=1,2 И задачу: В первый день туристы прошли 40,5 километра,что составляет третью часть всего пути.Сколько километров составляет весь путь?

Математика

Решите уравнения: (4x-1,2):0,6=1,2 И задачу: В первый день туристы прошли 40,5 километра,что составляет третью часть всего пути.Сколько километров составляет весь путь?

Автор: Гость