Помогите пожалуйсто Сколько будет если 857369+2345x54=?

Математика
Помогите пожалуйсто Сколько будет если 857369+2345x54=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 всегда умножение, значит 2 345x54=126 630, потом уже +, 126 630+857 369=1 110 629!
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