Составить 10 предложееий со словами ненависть-ненаыистный, недоумевать-недоумени??,негодовать-негодование,неистоство-неиствоствовать, небрежный-небрежность

Гость: Гость:

81. Ненависть к нему была такая,что готов был на худшие поступки. 2.Паша был самым ненавистным человеком в классе. 3.На крыльце,Колю ждала недоумевающая мама. 4.Папа глядел на меня с недоумением. 5.Я почувствовал,что начинаю негодовать. 6.Он негодовал от возмущения. 7.В самом жидком металле не было и намека на неистовство. 8.Нападающий забил гол, трибуны болельщиков неистовствовали. 9.Он был очень небрежным мальчиком. 10.Небрежность недопустима в ювелирных работах.