Составить 10 предложееий со словами ненависть-ненаыистный, недоумевать-недоумени??,негодовать-негодование,неистоство-неиствоствовать, небрежный-небрежность

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Составить 10 предложееий со словами ненависть-ненаыистный, недоумевать-недоумени??,негодовать-негодование,неистоство-неиствоствовать, небрежный-небрежность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81. Ненависть к нему была такая,что готов был на худшие поступки. 2.Паша был самым ненавистным человеком в классе. 3.На крыльце,Колю ждала недоумевающая мама. 4.Папа глядел на меня с недоумением. 5.Я почувствовал,что начинаю негодовать. 6.Он негодовал от возмущения. 7.В самом жидком металле не было и намека на неистовство. 8.Нападающий забил гол, трибуны болельщиков неистовствовали. 9.Он был очень небрежным мальчиком. 10.Небрежность недопустима в ювелирных работах.
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