Выделите грамматические основы Не нужно думать, что храбрость - нечто особенное, присущее только отдельным, каким-то необыкновенным людям - стать храбрым может каждый: нужно только долгое время систематически воспитывать себя...

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Выделите грамматические основы Не нужно думать, что храбрость - нечто особенное, присущее только отдельным, каким-то необыкновенным людям - стать храбрым может каждый: нужно только долгое время систематически воспитывать себя в таком духе, приучить себя слушаться своих приказов, твёрдо выполнять то, что решил сделать.

Автор: Гость