В какую группу включены глаголы 2 спряжения 1)выступить, посматривать, прогонять 2)??рицепить посмотреть прогнать 3) ответить, волновать надышать 4)запомнить, вертеть , вдыхать
Русский язык
В какую группу включены глаголы 2 спряжения 1)выступить, посматривать, прогонять 2)??рицепить посмотреть прогнать 3) ответить, волновать надышать 4)запомнить, вертеть , вдыхать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 спряжение -это группа -прицепить,посмотреть,прогнать ,значит это номе 2 .
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