Ответьте срочно. 1) зависимость молекулярных сил от расстояния между молекулами. 2) зависимость энергии взаимодействия от расстояния между молекулами

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Расстояние r0 между молекулами соответствует минимуму их потенциальной энергииМежду молекулами существуют одновременно силы притяжения и силы отталкивания.При малых расстояниях между молекулами преобладают силы отталкивания. По мере увеличения расстояния r между молекулами как силы притяжения, так и силы отталкивания убывают, причем силы отталкивания убывают быстрее. Поэтому при некотором значении r0 (расстояние между молекулами) силы притяжения и силы отталкивания взаимно уравновешиваются. Расстояние r0 между молекулами соответствует минимуму их потенциальной энергии (энергии взаимодействия).Для изменения расстояния между молекулами в ту или другую сторону требуется затратить работу против преобладающих сил притяжения или отталкивания. На больших расстояниях молекулы притягиваются. Расстояние r0 соответствует устойчивому равновесному взаимному положению молекул, при увеличении расстояния между молекулами, преобладающие силы притяжения восстанавливают равновесное положение, а при уменьшении расстояние между ними равновесие восстанавливается преобладающими силами отталкивания.