После уменьшения каждой стороны квадрата на четверть его площади стала составлять 144см2. Найдите стороны первоначального квадрата.

Математика

После уменьшения каждой стороны квадрата на четверть его площади стала составлять 144см2. Найдите стороны первоначального квадрата.

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