После уменьшения каждой стороны квадрата на четверть его площади стала составлять 144см2. Найдите стороны первоначального квадрата.
Математика
После уменьшения каждой стороны квадрата на четверть его площади стала составлять 144см2. Найдите стороны первоначального квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны квадрата стали 12 см (12*12=144 см²) это составляет 3/4 первоначальной длинны 12:3/4=12*4/3=16 см стороны первоначального квадрата
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