Как найти середину отрезка с концами в точках (-3,6) и (-1,54)

Математика
Как найти середину отрезка с концами в точках (-3,6) и (-1,54)
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Гость:
(-3.6 - 1.54 ) /2 = -2.57
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